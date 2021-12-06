С сегодняшнего дня в Израиле работает Google Pay – поднес телефон и заплатил

С сегодняшнего дня (вторник, 7 января) в Израиле официально заработал сервис платежей «Гугла», позволяющий бесконтактную оплату на кассах. Им можно было пользоваться и раньше, но в ограниченном формате – для оплаты покупок в интернете и в мобильных приложениях через привязанную к «гугловскому» аккаунту кредитную карту.

Теперь израильтянам станет доступна одно из главных преимуществ этого сервиса – возможность поднести мобильный телефон к кассовому терминалу и таким образом мгновенно расплатиться по счету – с кредитной карты, привязанной к аккаунту, спишется соответствующая сумма.

Сервис позволяет привязать несколько кредитных карт, сделав одну основной, а другую второстепенными, и перед оплатой выбрать карту, по которой нужно произвести оплату в данном случае, поскольку зачастую люди в разных местах расплачиваются разными картами – из-за скидок, клубных льгот и т. п.

Одно из главных преимуществ этого способа оплаты – отсутствие необходимости «светить» свою карту перед продавцами.

Чтобы расплачиваться за покупки при помощи этого сервиса в обычных магазинах, потребуется смартфон с установленной на нем ОС «Андроид» не ниже пятой версии и, разумеется, установленным приложением Google Pay. Кроме того, аппарат должен быть оснащен чипом NFC – это микросхема для бесконтактной передачи данных по соответствующему стандарту. Если в телефоне нет этого чипа, расплачиваться телефоном в магазинах не получится.

У сервиса «Гугл-пэй» есть еще одно свойство – перечисление денег с одного аккаунта на другой между частными лицами, но оно доступно только в США. В Израиле для этого существуют местные приложения, такие как «Бит», «Пейбокс» и т. п. Они позволяют и расплачиваться в некоторых магазинах, но не путем бесконтактного соединения с кассовым аппаратом, а путем перечисления денег с аккаунта покупателя на аккаунт продавца, то есть совсем не тем способом, по которому работает «Гугл-пэй».

Напомним, что с весны в Израиле действует сервис «Эппл-пэй», обеспечивающий аналогичный сервис для владельцев «Айфонов». Однако в Израиле эти проприетарные аппараты не слишком популярны, поэтому оплата через смартфоны пока в нашей стране пока считается делом экзотическим.

Появление такой возможности на телефонах с «Андроидом», скорее всего, изменит ситуацию.

Вместе с тем, превращение телефона в платежное средство чревато определенными проблемами. Многие предпочитают вообще не привязывать кредитные карты к телефону, чтобы в случае его потери у нашедшего (или укравшего) не было возможности воспользоваться банковским или кредитным счетом владельца.

Если же телефон превратится в электронный кошелек, он должен быть соответствующим образом «запаролен» – и желательно не просто с помощью тайного слова, а через отпечаток пальца или сканирование лица. Это, в свою очередь, лишняя морока для владельцев телефонов, и в придачу к этому реальная угроза потери важных данных в случае, если строгие настройки доступа собьются и владелец не сможет «зайти» в собственный телефон.