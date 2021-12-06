Коронавирус в Израиле: туда-сюда-обратно

Коронавирусные показатели в Израиле, снижавшиеся на выходных, снова стали расти – еще до окончания школьных каникул. По данным Минздрава на вечер понедельника, в стране насчитывается 5464 зарегистрированных носителя «уханьского» коронавируса (5130 в воскресенье, 5340 в субботу).

Число тяжелобольных, которых в субботу было 111, а в воскресенье 109, снова выросло до 111.

При этом за минувшие сутки умерло еще 5 человек, увеличив общий список летальных случаев за всю историю эпидемии в Израиле с 8204 до 8209.

Меж тем, в Израиле зарегистрирован уже 21 подтвержденный случай заражения штаммом «омикрон» и подозрение на таковой в еще 21 случае. Примерно половина зараженных «омикроном» и «подозреваемых» полностью привиты, что свидетельствует о повышенной устойчивости этого штамма к «вакцинному» иммунитету.

Сегодня в школы и детские сады отправляются сотни тысяч детей, и это грозит снова подстегнуть заболеваемость.