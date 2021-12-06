У Glusco новый владелец

Компания SNEL Energy Limited, которая принадлежит греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису, приобрела 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., владеющей более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Glusco.

Отмечается, что соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается.

Новый владелец сети АЗС Glusco является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях как Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и других.

В настоящее время Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, владеющей одним из самых современных НПЗ в мире и около 1 500 АЗС в Греции и за рубежом. Кроме того, Димитриос управляет собственным широким портфелем компаний в энергетическом бизнесе и сфере недвижимости как в своей стране, так и за ее пределами.

«Украинский топливный рынок достаточно сложен, но поэтому он и интересен для меня, — отметил Димитриос, — Я считаю, что у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития. Мы планируем провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами. В фокусе нашего внимания в первую очередь будет поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций».

Анифантакис также добавил, что хорошо знаком с украинским укладом жизни и традициями, потому что уже около 30 лет женат на украинке и имеет с ней трех сыновей. «Я уважаю украинские культурные ценности и желаю строить социально ответственный и устойчивый бизнес в этой стране», — отметил он.

Напомним, в августе 2021 г. SNEL Energy Ltd стала новым оператором поставок нефтепродуктов «Роснефти» в Украину. Это произошло вследствие смены бенефициаров и названия Socar New Energy Limited, которая была оператором данных поставок.

Справка enkorr

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A..

11 марта 2021 г. СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании «Глуско Украина», управляющей одноименной сетью автозаправочных станций. Вменяемые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани», которая не имеет к ней никакого отношения.

В июне стало известно, что компания Socar New Energy Ltd (Кипр), принадлежащая Socar и Maddox, близка к приобретению 100% Glusco Energy S.A., владеющей бизнесом украинской сети АЗС Glusco. Однако уже в августе было заявлено, что Socar выходит из сделки.

На сегодняшний день в управлении Glusco осталось 38 автозаправочных комплексов из 105, свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании. Остальные АЗК были переданы в аренду сетям F+, WOG, KLO, «БРСМ-Нафта» и Ultra.

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