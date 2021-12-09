Житель Австралии стал миллионером благодаря «вещему сну»

Числа, которые принесли мужчине огромный выигрыш, приснились ему много лет назад и оказались «пророческими».

Житель города Эдвардстаун в штате Южная Австралия стал миллионером благодаря вещему сну.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на сайт лотереи The Lott.

Мужчина признался, что в течение нескольких лет использовал в лотерее один набор чисел, который приснился ему несколько лет назад в «очень ярком сне», где он срывает джекпот.

«В это трудно поверить, но много лет назад мне приснились числа, которые я вписал в лотерейный билет, и с тех пор я использовал их в реальности», – заявил австралиец.

Мужчина, воспринявший это как предзнаменование, недавно выиграл 4,8 миллиона австралийских долларов (около 3,4 миллиона долларов США).

«Утром я зашел в магазин за продуктами и решил проверить результаты розыгрыша. Когда я отсканировал билет, сумма выигрыша не появилась, и я решил, что, наверное, выиграл что-то хорошее. Я отправился прямиком в головной офис лотереи и там узнал точную сумму», – рассказал счастливчик.

Победитель намерен помочь детям, а оставшиеся деньги использовать на то, «чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью».

: skeptik.com.ua