Співачка Alyona Alyona вперше розповіла, як коханий запропонував їй зустрічатись

Популярна українська виконавиця Alyona Alyona вже давно перебуває у стосунках. Спочатку вона ретельно приховувала свого обранця. Проте, згодом почала відверто ділитись подробицями особистого життя.

Не так давно зірка українського шоу-бізнесу розсекретила, як саме коханий запропонував їй зустрічатись. За словами Alyona Alyona, її бойфренд є справжнім романтиком. Саме в День закоханих Денис освідчився артистці у своїх почуттях.

Однак, зробив він це дуже оригінально. Реперка повідомила, що отримала від коханого м’яку іграшку та величезний Kinder Surprise. Спочатку Alyona Alyona розцінила це, як банальний подарунок на День святого Валентина.

Подарунок від обранця вона відкрила аж наприкінці дня. Як стало відомо, всередину Денис поклав їхнє спільне фото, жуйки “Love is” та записку зі словами “Будь моєю”. Такий вчинок неабияк розчулив Alyona Alyona. Вона оцінила подарунок свого обранця й відразу погодилась з ним зустрічатись.

Шанувальники повідомили, що Alyona Alyona дуже здивувала їх своєю романтичною історією. Фоловери щиро пораділи за пару й побажали їм завжди кохати одне одного та бути щасливими. Реперка неабияк вдячна Денису за його турботу та справжне кохання.

: wona.com.ua