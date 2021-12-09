“Картку киянина” можуть отримати місцеві та приїжджі

Не пільговикам доведеться платити за обслуговування картки

У Києві тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищуватися все-таки будуть. Про це минулого тижня заявив міський голова Віталій Кличко. Правда, це станеться навесні. І тариф для всіх буде різний. Найдешевше – для власників “карти киянина”.

Хто і як може отримати “чарівну” картку, у скільки фактично обійдеться проїзд по ній, чи можуть отримати “карту” некияни, і за яких умов – докладніше про це читайте в матеріалі Новини.LIVE .

Без картки – 20 гривень за проїзд, з карткою -12

Наступного року проїзд у громадському транспорті Києва зросте до 20 грн за поїздку. Про це минулого тижня заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, рішення про це планують прийняти після опалювального сезону, тобто в квітні. Хоча, як вже повідомляло Новини.LIVE, нові тарифи включені до бюджету Києва майбутнього року.

Але для власників “картки киянина”, як заявив Кличко, вартість проїзду становитиме 12 грн за поїздку.

Проєкт розпорядження про зростання тарифу на проїзд у громадському транспорті Києва три тижні тому опублікований на сайті КМДА. Згідно з ним, разова поїздка пасажирам обійдеться в 20 грн, така ж ціна проїзду в разі одноразової покупки за допомогою транспортної карти до 9 поїздок. При покупці кожної наступної десятки, наприклад з 10 до 19 поїздок, ціна поїздки буде знижуватися на 1 грн, при покупці 50 поїздок – проїзд обійдеться в 15 грн.

На сьогодні, як відповіли на запит Новини.LIVE у КМДА, немає жодних офіційно підписаних документів про зміну тарифу на транспорт, тобто ціна проїзду – 8 грн.

Хто може розраховувати на “Картку киянина”

В першу чергу, на “Картку киянина” мають право, як нам пояснили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, так звані пільговики – люди, які мають право на пільги, доплати і компенсації, передбачені законодавством України, а також рішеннями Київради.

У число пільговиків входять і ВПО – внутрішньо переміщені особи) – переселенці з окупованих територій, які стали на облік у столиці. Для туристів, включаючи пенсіонерів, користування карткою безкоштовне, в тому числі і поїздки.

Крім того, як пояснюють в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, право на отримання “Картки киянина” мають громадяни, офіційно зареєстровані в Києві, і жителі передмістя та інших регіонів України, які офіційно працюють на підприємствах і в організаціях Києва – незалежно від форми власності.

“Головне, щоб робота була офіційною”, – підкреслюють в КМДА.

Ще одна категорія правовласників “карти” – учні шкіл, коледжів, училищ і ліцеїв, студенти вузів усіх рівнів акредитації, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в навчальних закладах Києва.

Для цих категорій громадян за користування карткою доведеться щорічно платити 120 грн.

Як отримати карту

Оформити муніципальну картку “Картку киянина”, можна, звернувшись в “Ощадбанк”. Для цього необхідні такі документи:

– паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

– ідентифікаційний номер (крім громадян, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це до відповідального контролюючого органу та мають відмітку у паспорті);

– документи, що підтверджують право на отримання “картки” (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи і т. п.);

– посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (при їх наявності);

– довідка про взяття на облік ВПО, видана відповідно до постанови Кабміну “про облік внутрішньопереміщених осіб”.

При наявності “Картки киянина”, проїзд для пільговиків – безкоштовний, для всіх інших категорій – оплата з розрахунку 6,5 грн за одну поїздку. Для цього карту потрібно поповнювати, як і будь-яку банківську.

“Поповнювати і оплачувати “Картку киянина” можна також на основі зарплатного проекту в “Ощадбанку”, – уточнюють в КМДА.

Київрада виділила пів мільярда

За різницю в тарифі на проїзд, який зараз становить 8 грн, транспортним підприємствам міста з бюджету Києва щорічно доплачують велику суму на покриття різниці між фактичним і економічно обґрунтованим тарифами. Так, у вівторок, 7 грудня, Київрада на сесії проголосувала за виділення 500 млн грн дотації тарифу на проїзд у комунальному транспорті КП “Київпастранс” і метрополітену. Минулого року через локдауну, коли багато хто сидів вдома, сума була меншою: 441,6 млн грн.

: novyny.live