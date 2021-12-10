Науковці виявили ще один несподіваний ефект від прийому Віагри

Прийом лікарського препарату для збільшення потенції – Віагри, допоможе покращити здоров’я мозку та знизити рівень токсичних білків, які спричиняють деменцію на дві третини. Про це заявили американські вчені, провівши нове дослідження. Його результати опубліковані у журналі Nature Aging.

Експерти проаналізували дані про 7.2 мільйони дорослих американців і виявили, що у постійних споживачів ймовірність діагностування хвороби Альцгеймера протягом наступних шести років була на 69% нижчою.

На думку медиків, маленьку блакитну пігулку незабаром можна буде виписувати не лише за її прямим призначенням, а й для боротьби з деменцією. А поки що експерти планують провести нове дослідження, щоб перевірити переваги силденафілу – універсальної версії Віагри – у пацієнтів із ранньою хворобою Альцгеймера.

Команда з клініки Клівленда вивчила, чи можна використовувати будь-який з 1600 схвалених препаратів для усунення основних причин захворювання. В результаті провідний науковий співробітник доктор Фейсонг Ченг з Інституту геномної медицини клініки Клівленда зазначив: «Сільденафіл, який, як було показано, значно покращує когнітивні функції та пам’ять у доклінічних моделях, представлений як найкращий кандидат на лікарський засіб. Він може чинити нейропротекторну дію та знижувати рівень токсичних тау-білків».

В даний час близько 850.000 британців страждають на хворобу, що призводить до виснаження мозку, і очікується, що протягом десятиліття ця цифра досягне мільйона. Що стосується українських даних, то спеціального обліку хворих не ведеться, крім того, великий відсоток тих, хто «неофіційно» хворіє.

Згідно зі статистикою, два з трьох випадків недоумства пов’язані з хворобою Альцгеймера. Як зазначив доктор Джек Оті, викладач медичних наук в Університеті Тасманії, потрібні подальші дослідження. «У галузі досліджень хвороби Альцгеймера протягом багатьох років ми були в захваті від багатьох ліків, але наші надії впали під час клінічних випробувань», – повідомив він.

Доктор Кетрін Холл, старший викладач психології в Університеті Сассекса, додала, що силденафіл має великий потенціал – може підвищити потужність мозку за рахунок покращення кровотоку. «Лікування Сілденафілом – це захоплююча перспектива для профілактики хвороби Альцгеймера. Проте, поки що незрозуміло, як дослідити людей. Чи можливо лікувати всіх сильденафілом протягом багатьох років, перш ніж у них, ймовірно, розвинеться хвороба Альцгеймера, або це викличе більше проблем, ніж вирішить», – засумнівалась дослідник.

Доктор Сьюзан Кольхаас із британського центру досліджень хвороби Альцгеймера з обережністю поставилася до цих висновків: «Хоча силденафіл найбільш відомий як засіб для лікування еректильної дисфункції, він також використовується для лікування високого кров’яного тиску у легенях. У цьому дослідженні вчені також виявили, що його вживання пов’язане із меншою кількістю випадків хвороби Альцгеймера у дорослих американців».

“Дослідники провели лабораторні експерименти, щоб дати уявлення про те, чому препарат може впливати на такі серйозні захворювання, як хвороба Альцгеймера, але ці експерименти на ранній стадії зажадали б проведення більш ретельних тестів”, – додала вона.

Тим часом британські дослідники з оптимізмом дивляться на лікування деменції. Тим більше що вчені вивчають можливість використовувати вакцину відновлення пам’яті. І вже готові оголосити приємні дані. Вчені заявили, що вони «надзвичайно схвильовані» висновками після того, як побачили перспективні результати на мишах.

Тим часом, представники охорони здоров’я в США схвалили перший новий препарат від хвороби Альцгеймера майже за 20 років. Незважаючи на розбіжності щодо результатів випробувань, Управління з контролю за продуктами та ліками заявило, що схвалило препарат, розроблений компанією Biogen.

: dip.org.ua