ФСБ влаштувало істерику через корабель ВМСУ «Донбас» в Азовському морі

Про це ФСБ РФ повідомила на своєму офіційному сайті.

«9 грудня п.р. о 09:12 корабель управління «Донбас» ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. Заявок відповідно до Обов’язкових ухвал у морському порту Керч, затверджених наказом Міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 р. № 313, на проходження Керч-Єнікальським каналом українською стороною подано не було», – повідомляє ФСБ.

ФСБ визнає, що корабель «Донбас» слідувати Керченською протокою не збирається. Натомість, росіяни вимагають подання заявок на проходження протокою:

«О 13:45 корабель берегової охорони ПС ФСБ Росії, що його супроводжував, попередив про необхідність дотримання російського законодавства (у частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою). Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує», – сказано у повідомленні ФСБ.

Сайт російської спецслужби стверджує, ніби дії корабля ВМСУ «Донбас» створюють загрозу безпеці мореплавання.

Пізніше ФСБ повідомила, що «Донбас» ліг на зворотній курс, і назвала дії українських моряків «провокацією».

Міністр оборони України Олексій Резніков в коментарі LB.ua зауважив, що Азовське море – це акваторія спільного користування, де українські судна знаходяться на законних підставах:

«Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж – Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції», – повідомив Резніков.

Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews та співзасновник Чорноморського інституту стратегічних досліджень, назвав повідомлення ФСБ «роздмухуванням з мухи слона»:

«Типове роздмухування з мухи слона (але підхоплене всіма русо-ЗМІ з поміткою «терміново»). Навіщо? – побачимо…

От що небезпечного може бути у 18 милях до Керченської протоки?… – аж нічого. 18 миль * 1,852 = 33,3 км.

Щоб ви розуміли – від Керченської протоки до Бердянська = 60 миль. Вже не кажу про те, що це (на жаль) все ще «спільне внутрішнє море України та РФ”», – написав Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Він іронічно зауважив щодо «великої» небезпеки від «старого корабля (колись пловуча майстерня, потім корабель управління, озброєння 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка та може пара-трійка кулеметів)».

Також він зазначив, що в районі Керченської протоки навмисно вимкнені берегові станції АІС:

«Сигнал від суден наразі приймає та ретранслює для загального доступу тільки супутник. Тобто поширені морські сервіси неспроможні ідентифікувати судно, тільки відмітку».

Пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» – допоміжне судно Військово-морських сил України. Збудований на Щецинській судноверфі у Польщі 1969 році, мав назву «ПМ-9», використовувався як правмайстерня. 20 березня 2014 року корабель був захоплений російськими окупантами. 18 квітня 2014 року переведений до Одеси. Окупанти повернули корабель без засобів зв’язку і рятувального майна.

«Частина бойлерів знята, шланги розрізані, баранчики на ілюмінаторах знято, двері варварськи вибиті, крани в гальюнах зірвані, ринди немає, штурманські прилади виведені з ладу, камбузного посуду немає. Апогеєм всього був прикріплений на ілюмінатор щур в одній з кают», – наводить «Думская» враження члена команди.

20 вересня 2018 року пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Азовського моря. Вони пройшли Керченську протоку в супроводі великої кількості російських кораблів і попри провокації російських катерів прийшли до Маріуполя.

25 листопада спроба малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» ВМСУ пройти тим самим маршрутом завершилася атакою російських військових кораблів і авіації, та захопленням українських кораблів і їхніх екіпажів.

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