Портнов намагався контролювати судову систему України — Мінфін США

Про це йдеться в релізі Міністерства фінансів США з оновлення санкційного списку.

В релізі сказано, зокрема, що Портнов налагодив широкі зв’язки із судовим і правоохоронним апаратом в Україні завдяки хабарництву. Його вплив підривав реформування судової і правоохоронної системи.

«Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації президента України за колишнього президента Януковича, завдяки хабарництву налагодив великі зв’язки із судовим та правоохоронним апаратом України. Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування», – йдеться в релізі.

Також Портнову закидають змову з українським урядовцем, спробу вплинути на генпрокурора і намагання взяти під контроль судову систему України:

«Станом на 2019 рік Портнов зробив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення. У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України», – йдеться в релізі.

9 грудня 2021 року Міністерство фінансів США застосувало санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова і його фонду. Санкції були застосовані в межах Глобального акту Магнітського.

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