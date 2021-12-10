На Київщині за тиждень складено 413 протоколів на порушників карантину

В Київській області за тиждень грудня проведено 1059 перевірок дотримання правил карантинних обмежень в громадських закладах та у транспорті.

Про це KV стало відомо із онлайн-брифінгу заступника голови Київської ОДА Олега Торкунова.

“За тиждень проведено 1059 перевірок. За їх результатами складено 413 адміністративних матеріалів, з яких 94 – протоколи на юридичних осіб, 319 – на фізичних осіб”, – зазначив Олег Торкунов.

Всього з початку листопада складено 3785 адміністративних матеріалів, з них 609 – на юридичних осіб, понад 3 тисячі – на фізичних осіб.

“Заступник голови Київщини вкотре закликав мешканців Київщини захистити своє здоров‘я та вакцинуватися, адже щеплення наразі єдиний надійний механізм захисту від коронавірусу.

: kievvlast.com.ua