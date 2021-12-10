Продление ограничений в аэропорту «Бен-Гурион», изменение системы «зеленого класса»: что решили на обсуждениях этой ночью

В ходе обсуждений, инициированных премьер-министром, было решено, что, начиная с воскресенья, ограничения в аэропорту Бен-Гурион будут продлены еще на десять дней. Кроме того, будут внесены изменения в систему «зеленого класса».

Продление ограничений в аэропорту Бен-Гурион означают, что прибывшие из других стран израильтяне по-прежнему должны будут проходить карантин. Вакцинированные или переболевшие израильтяне, вернувшиеся из-за границы, должны будут находиться на самоизоляции три дня, и сдать два ПЦР-теста: перед вылетом и после окончания трех дней самоизоляции. Все остальные израильтяне, вернувшиеся из-за границы, должны находиться на самоизоляции неделю, и тоже сдать два ПЦР-теста. Израильтяне, вернувшиеся из «красных» стран, должны сдать еще один ПЦР-тест по приземлению в Израиле, и проходить карантин в отеле до получения результата. Если результат отрицательный, они должны находиться на самоизоляции еще неделю, но могут вернуться домой и оставаться там.

Запрет на въезд в страну иностранных туристов был продлен еще на две недели. Это вызвало резкую критику со стороны представителей туристической отрасли. Министр туризма Йоэль Развозов заявил, что самодурские решения угрожают израильской туристической сфере больше любого вируса.

Что касается изменений в системе «зеленого класса», то она не будет распространяться на класс, если есть подозрение, что ученик в нем заражен именно штаммом «Омикрон», а не каким-то другим. В классе, где обнаружен зараженный ученик, все остальные учащиеся должны будут сдать ПЦР-тест также на третий день, а не только в первый и последний, седьмой день карантина. Тесты на антиген они по-прежнему должны будут сдавать каждый день нахождения на самоизоляции. Там, где не действует система «зеленого класса», невакцинированные ученики смогут учиться только дистанционно, если у одного из одноклассников был обнаружен коронавирус. Полный план действий в отношении учебы будет представлен в воскресенье.

В ходе обсуждения звучали резкие протесты против того, чтобы отправлять в изоляцию на семь дней весь класс, если кто-то из учеников или учителей получил положительный результат теста на коронавирус. Многочисленные исследования уже показали негативное влияние карантина и домашнего обучения на психическое состояние детей.

Беннет занял радикальную позицию и заявил, что рассматривает возможность жестких ограничений для непривитых израильтян, вплоть до запрета для них на выезд из страны и запрета на посещение общественных мест. Министр здравоохранения Ницан Горовиц резко отреагировал на это предложение, сказав, что это нарушение всех демократических норм и вторжение в частную жизнь и права человека на свое тело. На это премьер-министр ответил, что «непривитые представляют угрозу для жизни других людей, и обязанность государства защитить своих граждан». Атмосфера во время обсуждений была накалена.