ВАКС арестовал заместителя Труханова

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения одному из фигурантов так называемого «одесского дела» — и.о. заместителя городского головы Одессы — управляющего делами горисполкома Олегу Брындаку.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отправил соратника Геннадия Труханова в следственный изолятор сроком на 60 дней — до 7 февраля 2022 года.

Брындак может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 24 млн 970 тыс. грн.

Ранее чиновнику назначили меру пресечения в виде одного залога в размере 39,9 млн грн, однако нашел лишь незначительную часть этой суммы — 1,5 млн грн. Деньги внесла сестра Брындака. В результате САП обратилась в суд с просьбой об ужесточении меры пресечения.

Непосредственному руководителю Брындака, городскому голове Геннадию Труханову назначили залог в размере 30 млн грн. Их внес за него народный депутат Вадим Новинский.

Олега Брындака вместе с еще 15 гражданами, в числе которых Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник, подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств.

Фигуранты дела отрицают свою вину.

Думская