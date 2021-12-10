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В Лівадії поставили пам’ятник монстру, який пожер царську сім’ю

10.12.2021

Про це повідомляють окупаційні медіа. 

Пам’ятник в ЗМІ називають «першою скульптурою якогось молодого скульптора Юрія», який поставили біля пам’ятника Сталіну, Рузвельту і Черчіллю в Лівадії. 

Медіа наводять слова одного з ініціаторів встановлення пам’ятника Андрія Крупіна:

«Завтра (11 грудня – ред.) відбудеться переїзд пам’ятника на закриту територію. Таке рішення ухвалили з метою безпеки. У соцмережах негатив – тож вирішили перемістити. Були випадки, коли квіти у горщиках ставили до пам’ятника, а їх крали».

Пам’ятник родині Миколи ІІ в Лівадії Фото: vk.ru

Нагадаємо: 

  • В окупованому Сімферополі відкрили пам’ятник «ввічливим людям» – російським військовим без розпізнавальних знаків, які захопили Крим у лютому 2014 року, та дівчинці з котом.
  • В окупованому Севастополі встановили пам’ятник балалайці. 
  • В окупованій Лівадії, незважаючи на заперечення кримських татар, відкрили пам’ятник «Великій трійці» – лідерам антигітлерівської коаліції Йосипу Сталіну, Франкліну Рузвельту та Уїнстону Черчіллю.
  • У Міжнародному дитячому центрі «Артек» окупанти встановили «пам’ятник сосисці».

 

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