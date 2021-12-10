НАБУ заявляє про нових підозрюваних у справі про розкрадання коштів у «Київзеленбуді»

У справі про розкрадання коштів у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» повідомили про підозру ще трьом людям, повідомляє Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, повідомлення про підозру отримали троє людей, один із них – колишній виконувач обов’язків Управління екології та природніх ресурсів Київської міської ради. Ще семи людям оновили підозру «в контексті нових доказів».

Серед інших підозрюваних: колишній позаштатний радник генерального директора КО, генеральні директори у 2016-2018 та 2018-2019 роках, заступник директора «Київзеленбуду», начальник та працівник одного з відділів, довірена особа позаштатного радника директора, директор приватної компанії та приватний підприємець.

Відтак загалом й справі є підозрюваними 10 людей. Загальна сума, в яку слідство оцінює завдані збитки, теж зросла – до 115,19 мільйона гривень.

Радіо Свобода звернулося до «Київзеленбуду» по коментар щодо цієї справи.

За версією слідства, з 2016 по 2018 рік «Київзеленбуд» провів тендери на спеціальну техніку для утримання зелених насаджень Києва. Колишнього позаштатного радника директора підозрюють у тому, що він за змовою з іншими посадовцями та підприємцем організував схему, яка забезпечила перемогу трьом компаніям. Ці компанії нібито надали техніку за завищеними цінами.

Частину отриманих коштів, як стверджують у НАБУ, учасники оборудки вивели на рахунок підконтрольної компанії в Італії.

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«На підставі здобутих доказів, з метою відшкодування в подальшому збитків, завданих громаді Києва, детективи НАБУ домоглися накладення арешту на корпоративні права італійської компанії та об’єкти нерухомості, які, як вважає слідство, могли збудувати за рахунок коштів, виведених із КО «Київзеленбуду». Йдеться про проєкт із будівництва житла у місті Верона (Італія)», – заявляють у Бюро.

У серпні 2020 року слідство мало дані про розкрадання за цією схемою 77,9 мільйона гривень.

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