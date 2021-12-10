Дантес опинився в лікарні після втрати свідомості, названа причина

Український співак та шоумен Володимир Дантес, чоловік співачки Наді Дорофєєвої опинився у лікарні зі струсом мозку після святкування дня народження відомого режисера та кліпмейкера Тані Муіньо. Про те, що сталося, дружина артиста розповіла в Instagram.

Пара вирушила з Києва до Одеси на вечірку. Свято було тематичним, тому подружжя одягнуло в «пекельні» костюми та використовувало грим. Захід пройшов чудово. А з Дантесом навіть стався курйоз — від танців у співака луснули шкіряні штани.

О пів на другу пара пішла спати але виспатися їм не вдалося. Рано-вранці Володимир втратив свідомість просто в вбиральні, куди пішов після пробудження.

Дантес послизнувся, упав і вдарився головою. Почувши шум, Надя вирушила перевірити, що сталося і виявила чоловіка непритомним на підлозі.

«Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав. Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти і в якусь мить він просто завмер і перестав видавати звуки», — поділилася своїми відчуттями артистка.

Зірка почала гарячково згадувати номер невідкладної допомоги, а в цей час Дантес просто встав, пройшов повз і вирушив у ліжко. Далі Володимир описав те, що відбувається з ним.

«Надя не могла заспокоїтися, тим самим заважала мені заснути, як і нудота, яка з’являлася щоразу, коли я повертався. Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості», — повідомив Дантес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

: wworld.com.ua