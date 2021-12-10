ЧП в израильской полиции: полицейским автомобилем управлял пьяный сотрудник

В четверг сотрудники дорожной полиции, патрулировавшие в районе развязки Гиват Бренер обратили внимание на полицейский автомобиль, совершавший странные маневры.

Почувствовав неладное, они приказали водителю остановиться, тот подчинился.

Как сообщает «12 канал», из открытого окна машины в полицейских ударил резкий запах алкоголя.

Естественно, после этого полицейским ничего не оставалось, как потребовать от своего коллеги «подышать в трубочку».

Результат, высветившийся на шкале алкотестера, сомнений не оставил: водитель управлял автомашиной в пьяном виде. Прибор показал 472 мкг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме 240 мкг.

После этого, как и требует закон, пьяного водителя лишили водительских прав до вынесения постановления по его делу в транспортном суде.

В полиции заявили, что командующий Центральным округом полиции расценил случившееся как «крайне серьезный инцидент», несовместимый с поведением сотрудника правоохранительных органов.