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ЧП в израильской полиции: полицейским автомобилем управлял пьяный сотрудник

10.12.2021

В четверг сотрудники дорожной полиции, патрулировавшие в районе развязки Гиват Бренер обратили внимание на полицейский автомобиль, совершавший странные маневры. 

Почувствовав неладное, они приказали водителю остановиться, тот подчинился. 

Как сообщает «12 канал», из открытого окна машины в полицейских ударил резкий запах алкоголя. 

Естественно, после этого полицейским ничего не оставалось, как потребовать от своего коллеги «подышать в трубочку». 

Результат, высветившийся на шкале алкотестера, сомнений не оставил: водитель управлял автомашиной  в пьяном виде. Прибор показал 472 мкг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме 240 мкг. 

После этого, как и требует закон, пьяного водителя лишили водительских прав до вынесения постановления по его делу в транспортном суде. 

В полиции заявили, что командующий Центральным округом полиции расценил случившееся как «крайне серьезный инцидент», несовместимый с поведением сотрудника правоохранительных органов.

 

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