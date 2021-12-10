У яскраво-жовтому светрі та з променистою посмішкою: щаслива Зеленська з’явилася на публіці

Перша леді України з’явилася на заході в Києві

Днями Олена Зеленська порадувала новим виходом у світ: перша леді з’явилася на зустрічі зі студентами Київської школи економіки. Однак основну увагу привернув її образ.

Фотографіями з заходу у своєму Instagram поділилася сама Зеленська.

Зеленська вийшла у світ в яскраво-жовтому светрі

Так, у своїй соцмережі перша леді поділилася враженнями від зустрічі зі студентами. За словами Зеленської, вони вразили її відкритістю, знаннями і прагненнями до них, а також умінням ставити питання та шукати відповіді.

Для виходу Олена Зеленська вибрала зовсім не традиційний класичний костюм в стриманій гамі. Навпаки, перша леді вирішила відійти від звичного дрес-коду, і зробила ставку на яскравість. Перед студентами Зеленська з’явилася в кашеміровому светрі насиченого лимонного кольору, який поєднувала з чорними широкими штанами.

: novyny.live