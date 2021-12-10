Россияне прикинулись утюгами: идут туда, куда нельзя по кьюар-кодам от бытовой техники

В России нашли способ обходить запреты на посещение торговых центров, спортзалов и общественного транспорта в регионах, где таковые ввели для непривитых граждан. Приболевшие коронавирусом и вакцинированные россияне могут ходить, где им вздумается, предъявляя кюьар-коды – аналог израильского «зеленого паспорта».

Как рассказал начальник ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев порталу Znak.com, чтобы проникнуть в магазины антиваксеры области используют кьюар-коды от бытовой техники и продуктов питания.

«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки кьюар-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — рассказал чиновник и посетовал, что это плохо влияет на эпидемиологическую обстановку.

По словам Ковалева, охранники формально относятся к проверке электронных пропусков. В результате в места массового пребывания людей попадают те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей.

В ноябре по России прокатилась волна выступлений противников повсеместного введения кьюар-кодов. Критично настроенные россияне устраивают народные сходы, где заявляют, что введение «цифровых номеров вместо имени и фамилии» унижает человеческое достоинство, нарушает права, прописанные в Конституции, и является способом манипуляции в наметившейся системе сегрегации.

На фоне возрастающего недовольства Общественная палата РФ предлагает отказаться от использования термина «кьюар-код» в законопроектах, представленных на рассмотрение Госдумы, которые ограничат права не прошедших вакцинацию граждан по всей стране, а не только в некоторых регионах, как сейчас.

В Общественной палате отмечают, что термин для многих остается «малопонятным и даже отпугивающим», при этом россияне без достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий испытывают затруднения в процессе получения самого кода.