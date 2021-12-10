Кому слід відмовитися від бананів, розповіла лікар-дієтолог

Людям із захворюваннями кишечника в стадії загострення слід відмовитися від бананів, розповіла лікар-дієтолог Тетяна Розумовська. При цьому цей фрукт корисний людям з гастритом, оскільки сприяє зниженню кислотності шлунка і ризику печії.

У зелених недоспілих бананах багато натрію, тому вони можуть зіграти роль сечогінного, говорить експертка. А ось достиглі фрукти мають проносний ефект, тому при розладах кишечника або захворюваннях шлунково-кишкового тракту в гострій стадії від їх вживання слід відмовитися.

“Вони можуть викликати здуття або метеоризм”, – пояснила дієтологиня в бесіді з .

За словами Розумовської, всього один банан може забезпечити людину енергією для годинного силового тренування або важкої фізичної роботи. Вона також попередила, що сушені плоди калорійніші за свіжі фрукти в п’ять разів.

: Новости Ю