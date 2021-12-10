У Києві водій авто в’їхав в автобус і намагався втекти: водій застрибнув йому на капот

У Києві Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Винний водій намагався втекти з місця аварії, але його зупинили незвичайним методом.

Відповідне відео розмістив “Київ Оперативний”.

Винний в аварії намагався втекти з місця аварії

Аварія сталася в Деснянському районі, на вулиці Братиславська. Водій автомобіля марки Славута в’їхав в автобус, а потім намагався втекти з місця злочину.

Після ДТП водій легкового автомобіля намагався втекти, але йому на капот застрибнув водій автобуса. Таким чином, винного вдалося зупинити.

Учасники дорожньо-транспортної пригоди очікують приїзду поліції.

Що кажуть люди

“А водій автобуса дядько мабуть з досвідом”,- пише Марина.

“А що Славута робить на смузі громадського транспорту? Або він тролейбус”,- запитує Оксана Жегуліна.

“Водій автобуса красава. А то біжать з місця дтп задерли! Треба завжди тих чмошников наздоганяти, тому що п’яний може бути або під наркотою”,- відповідає Максим Ярославович.

: novyny.live