У Києві водій авто в’їхав в автобус і намагався втекти: водій застрибнув йому на капот

У Києві Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Винний водій намагався втекти з місця аварії, але його зупинили незвичайним методом.
Відповідне відео розмістив “Київ Оперативний”.
Винний в аварії намагався втекти з місця аварії
Аварія сталася в Деснянському районі, на вулиці Братиславська. Водій автомобіля марки Славута в’їхав в автобус, а потім намагався втекти з місця злочину.
Після ДТП водій легкового автомобіля намагався втекти, але йому на капот застрибнув водій автобуса. Таким чином, винного вдалося зупинити.
Учасники дорожньо-транспортної пригоди очікують приїзду поліції.
Що кажуть люди
“А водій автобуса дядько мабуть з досвідом”,- пише Марина.
“А що Славута робить на смузі громадського транспорту? Або він тролейбус”,- запитує Оксана Жегуліна.
“Водій автобуса красава. А то біжать з місця дтп задерли! Треба завжди тих чмошников наздоганяти, тому що п’яний може бути або під наркотою”,- відповідає Максим Ярославович.
: novyny.live