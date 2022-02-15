В первый день недели на межбанке гривна упала к доллару сразу на 46 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 15 копеек в понедельник снизился на 46 копеек и составил 28,51 гривен за 1 доллар.

Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на участников валютного рынка в понедельник, 14 февраля.

По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,70-28,73 гривен за 1 доллар, затем котировки снизились до 28,54-28,56 гривен за 1 доллар, после чего установились на уровне 28,49-28,53 гривен за 1 доллар.

С начала текущего года курс гривни на межбанке снизился на 4,36%, с 27,32 гривен за 1 доллар до 28,51 гривен за 1 доллар.

По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, главным драйвером роста котировок на межбанке стало резкое усиление напряженности в информационном пространстве.

«Поток новостей в выходные сформировал сильнейшее психологическое давление на гривню. Спрос ощутимо вырос по всем направлениям, включая наличный рынок. Реакцию инвесторов демонстрирует резкий скачок доходности по еврооблигациям – бумаги с погашением в сентябре 2022, к примеру, выросли до 26-28% годовых. Разумеется, существенно возросло давление на курс со стороны спекулятивно настроенных участников рынка», — сказала она.

Банкир сообщила, что ситуация на валютном рынке — это психологическая реакция, но ее влияние на рынок сейчас очень значительно.

«Стабилизация котировок в середине дня в коридоре 28,50-28,57 гривен за 1 доллар — во многом заслуга очень активных интервенций НБУ. Подсчитать их объем сложно, поскольку регулятор продает доллар в режиме выбора лучшего курса. Однако можно смело предположить, что речь идет о минимум 200 млн долларов. Если напряженность в информационном пространстве не начнет снижаться, давление на гривню будет сохраняться. Национальный банк продолжит оказывать поддержку национальной валюте, смягчая своими интервенциями дисбаланс между спросом и предложением, однако его стратегия не предусматривает удержания какого-то конкретного уровня», — добавила Золотько.

По ее словам, небольшая деэскалация способна очень быстро развернуть рынок.

В 2021 году курс гривни на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 гривен за 1 доллар до 27,32 гривен за 1 доллар.

В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривен за 1 доллар до 28,31 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 15 февраля, на 50,09 копеек — до 28,5355 гривен за 1 доллар.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 14 февраля, на 15,90 копеек — до 28,0346 гривен за 1 доллар.

НБУ установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам: