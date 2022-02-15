23 нардепа – за пределами Украины: Стефанчук «предлагает» на такое количество сократить мандаты

В Совете нацбезопасности и обороны подтвердили информацию СМИ о том, что за границей в настоящее время находятся более 20 народных избранников. На эту тему высказался, в частности, спикер парламента Руслан Стефанчук.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом Стефанчук рассказал после закрытого совещания СНБО с парламентскими фракциями. Оно состоялось вечером 14 февраля.

Спикер Рады подчеркнул, что сейчас как никогда важно сохранять спокойствие и единение. Мол, это позволит избежать любых негативных последствий для Украины. Он также обратился к коллегам-нардепам и чиновникам с просьбой не разгонять панику, комментируя ситуацию для СМИ. «Потому что свобода слова – не просто свобода, но и большая ответственность», – отметил он.

У нардепов еще есть время, чтобы вернуться

Когда Стефанчука спросили о находящихся за границей нардепах, он объяснил, что стоит подождать до завтра, 15 февраля, и посмотреть, сколько из них вернутся на заседание. Отметим, что парламент соберется в 10.00. По мнению депутата, все, кто хочет защищать Украину, будут в зале.

У меня даже возникла идея, мы с коллегами шутили… Что будет хорошо посмотреть, сколько завтра будет нардепов в парламенте, и до такого количества его сократить, – добавил политик.

После этого секретарь СНБО подтвердил, что 14 февраля по состоянию на 18:00 за пределами страны находится всего 23 нардепа. «Будем считать, что они успеют завтра на заседание и будут выполнять свой гражданский долг и свои обязанности как нардепы», – отметил Алексей Данилов.

Кто из народных избранников – за границей

Ранее о выехавших из Украины нардепах рассказали в СМИ. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, «Украинская правда» написала, что среди них больше всего членов ОПЗЖ. К примеру, Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович и другие.

К слову, именно их фракция была единственной, которая отказалась от участия в совещании с СНБО по поводу угрозы нового вторжения России.