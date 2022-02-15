У Украины нет оснований закрывать воздушное пространство, — Данилов

Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

«Мы небо наше не закрываем и закрывать сегодня не планируем, и нет для этого тех или иных оснований. Это, во-первых. Относительно некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются. Еще раз подчеркиваю: мы этого не видим, мы закрывать не будем», — сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.