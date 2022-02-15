Больше всего – из ОПЗЖ: за пределами Украины находятся более 20 депутатов, – СМИ

На фоне угроз нападения России из Украины стали выезжать нардепы. По состоянию на 12:00 14 февраля за границей уже находятся 23 депутата.
Среди тех, кто поспешил вылететь из Украины, немало представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь». Например, Илья Кива или Наталья Королевская. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Кто уехал за границу
Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Аликсейчук Александр – 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
Аллахвердиева Ирина – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
Иванисов Роман – 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталия – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);
Кривошеев Игорь – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Нагорняк Сергей – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Новинский Вадим – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Пивоваров Евгений – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Устинова Александра – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Железняк Роман – 12 февраля отправился в Париж (Франция);
Шпенов Дмитрий – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.
СМИ также писали, что, кроме нардепов, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Мол, в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Реакция Зеленского
Президент отреагировал на отсутствие нардепов и олигархов. Зеленский отметил, что они должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство и руководство сделают «серьезные выводы».
Глава государства подчеркнул, что сейчас – решающий для страны момент. Сам Зеленский заверил: его семья находится в Киеве. Выезжать, при любых обстоятельствах, не собираются.
Источник: «Українська правда»