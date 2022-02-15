Больше всего – из ОПЗЖ: за пределами Украины находятся более 20 депутатов, – СМИ

На фоне угроз нападения России из Украины стали выезжать нардепы. По состоянию на 12:00 14 февраля за границей уже находятся 23 депутата.

Среди тех, кто поспешил вылететь из Украины, немало представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь». Например, Илья Кива или Наталья Королевская. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Кто уехал за границу

Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);

Аликсейчук Александр – 5 февраля вылетел в Доху (Катар);

Аллахвердиева Ирина – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);

Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);

Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);

Иванисов Роман – 11 февраля вылетел в Париж (Франция);

Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);

Королевская Наталия – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);

Кривошеев Игорь – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);

Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);

Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);

Нагорняк Сергей – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);

Новинский Вадим – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);

Пивоваров Евгений – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);

Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);

Устинова Александра – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);

Железняк Роман – 12 февраля отправился в Париж (Франция);

Шпенов Дмитрий – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);

Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);

Яковенко Евгений – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.

СМИ также писали, что, кроме нардепов, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Мол, в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Реакция Зеленского

Президент отреагировал на отсутствие нардепов и олигархов. Зеленский отметил, что они должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство и руководство сделают «серьезные выводы».

Глава государства подчеркнул, что сейчас – решающий для страны момент. Сам Зеленский заверил: его семья находится в Киеве. Выезжать, при любых обстоятельствах, не собираются.

Источник: «Українська правда»