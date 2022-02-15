Нам погрожував Олександр Петровський на прізвище «Нарік», який їхав на день народження Коломойського, — журналіст Ткач розповів про напад у Дніпрі

У журналістів вихопили документи, вибили з рук телефон та приставляли ножа до обличчя, погрожуючи зарізати, а також видалили відзняте відео.

Про це розповів у фейсбуці журналіст Михайло Ткач.

Знімальна група готувала матеріал про святкування дня народження олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти проводили зйомку в аеропорту Дніпра, щоб зафільмувати, хто прилетів на свято.

«Оператор Ярослав Бондаренко знімав на телефон тих, хто виходив через віп-термінал. Черговий чартер з Києва заходив на посадку, і Ярослав знову прийшов до терміналу. Двоє охоронців вихопили документи, коли Ярослав представлявся. Один з охоронців забрав телефон у оператора. Далі з терміналу вийшли, власне, двоє пасажирів. Першого ми ще ідентифіковуємо. Саме він дістав ножа і, схопивши Ярослава, почав погрожувати тим, що він його заріже, приставляючи ніж до обличчя», — написав Ткач.

Оператора змусили сказати пароль до телефона й видалили звідти всі фото та відео за півроку.

«Останнім з терміналу вийшов Олександр Петровський на призвисько «Нарік». Петровський не допоміг Ярославу звільнитись, а навпаки почав погрожувати, що його зараз повезуть «в управу». Мовляв, документи можна підробити, і тому треба добре перевірити. Коли Ярослав вкотре сказав, що виконує редакційне завдання і навіть не знає, хто зараз перед ним, Петровський зазначив «лучше тебе и не знать». Далі Петровський з чоловіком з ножем сіли до позашляховика «Лексус» і поїхали на святкування дня народження Ігоря Коломойського», — зазначив Ткач.

Також, за його словами, охоронці на очах у поліції напали на водія знімальної групи, кілька разів намагалися вибити з рук камеру й телефони.

«Зараз працюємо над тим щоб отримати відео з камер віп-терміналу аби одразу його опублікувати. Будемо вдячні джерелам за сприяння. В найближчий час пройдемо всі процедурні моменти для слідства», — додав він.