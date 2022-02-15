Данилов заявил, что разведка Украины не видит угроз вторжения России в ближайшее время

Завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное «вторжению России». Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания заявил, что разведка не видит угроз вторжения России в Украину в ближайшее время, о чем говорят на Западе.

Также Данилов сказал, что «сценарий внутренней дестабилизации для РФ приоритетный».

Кроме того, секретарь СНБО опроверг, что сегодня на заседании его участники собирались принимать радикальные решения вроде перекрытия границ, остановки авиасообщения и так далее. Целью сегодняшнего заседания было ответить на вопросы народных депутатов. Никаких решений на СНБО не принималось.