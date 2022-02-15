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Стефанчук открыл заседание Рады

15.02.2022

Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада собралась на очередное заседание.

Об открытии заседания ВР объявил спикер Руслан Стефанчук.

«В зале зарегистрировано 216 народных депутатов. Пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым», — объявил Стефанчук. 

После регистрации народных депутатов, высказывания объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп планируется рассмотрение проекта постановления «О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№6575).

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов «О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» (№5110), «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства» (№4668), «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии систем накопления энергии» (№5436-Д).

Также планируется утверждение Общегосударственной целевой социальной программы «Питьевая вода Украины» на 2022-2026 годы (проект закона №5723).

К рассмотрению в повторном втором чтении предлагается проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами розничной торговли табачных изделий» (№5719).

В то же время для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются проекты законов «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил» (№6051), «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления» о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий» (№6521), «О внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» по обеспечению прозрачности местного самоуправления» (№6401). 

 

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