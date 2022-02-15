Коломойский подтвердил, что Миндич является совладельцем «Квартала-95»

Бывший бизнес-партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич является совладельцем «Квартала-95». Об этом сам Коломойский заявил в интервью «Украинской правде».

«Так меня, кстати, с Зеленским и с «Кварталом» познакомил Миндич. И я так понимаю, что он там акционер в «Квартале». Я думаю, что он крупный совладелец. Он даже одно время, когда работал на «плюсах», возглавлял конекшн с «Кварталом». Потом, когда Ткаченко (Александр Ткаченко, бывший гендиректор 1+1, сейчас министр культуры — ред) сказал, что он сидит с одной и другой стороны, он его уволил с «плюсов», — сообщил он.

Кроме того, Коломойский отметил, что «Миндич сейчас со стороны „Квартала“ полностью ведет контракт с „плюсами“. То есть, он ответственный от „Квартала“ за отношения с „плюсами“, отвечает за поставку продукта».

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что Миндич проявился в янтарном бизнесе на миллиард.

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