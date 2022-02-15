У Криму «обвинувачення» запросило для журналіста Єсипенка 11 років ув’язнення, вирок оголосять 16 лютого

Про це повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на адвоката Дмитра Дінзє.
Під час засідання захист оголосив факти недопуску адвокатів Еміля Курбедінова та Олексія Ладіна до підсудного під час слідства. Також у ході засідання відбулися дебати сторін. Захист у дебатах вказав на численні процесуальні порушення та неправильну редакцію статей, яку застосувала представник «державного звинувачення», вимагаючи для Єсипенка 11 років позбавлення волі в тій редакції, яка на період слідства ще не набула чинності.
Адвокат у дебатах і сам підсудний наполягає на своїй невинності та просять «суд» винести виправдувальний вирок. Оголошення вироку призначено на 16 лютого.
Як повідомлялось, 15 липня 2021 року на засіданні «Сімферопольського районного суду» оголосили обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Владислава Єсипенка. Журналіст провину не визнав.
Нагадаємо:
- 10 березня 2021 року в Криму співробітники ФСБ затримали двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі 9 березня, – Єлизавету Павленко і Владислава Єсипенко, які покладали квіти до пам’ятника Шевченку. 12 березня про їх затримання повідомило видання Крим.Реалії.
- 16 березня ФСБ повідомила про затримання Владислава Єсипенка, заявивши, що він нібито працює на Службу зовнішньої розвідки України і що в його машині знайшли вибуховий пристрій. «Київський райсуд» Сімферополя заарештував Єсипенка до 11 травня 2021 року, він підозрюється за ч.1. ст.223.1 Кримінального кодексу РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів).
- 6 квітня 2021 року «Верховний суд Криму» відхилив апеляційну скаргу на арешт Владислава Єсипенка. На засіданні журналіст розповів подробиці того, як його після затримання 10 березня катували російські силовики, щоб вибити зізнання про нібито роботу на українську розвідку.
- На початку травня 2021 року стало відомо, що в Криму Владиславу Єсипенко інкримінують ще одне обвинувачення – за ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).