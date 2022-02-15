У Криму «обвинувачення» запросило для журналіста Єсипенка 11 років ув’язнення, вирок оголосять 16 лютого

Про це повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на адвоката Дмитра Дінзє.

Під час засідання захист оголосив факти недопуску адвокатів Еміля Курбедінова та Олексія Ладіна до підсудного під час слідства. Також у ході засідання відбулися дебати сторін. Захист у дебатах вказав на численні процесуальні порушення та неправильну редакцію статей, яку застосувала представник «державного звинувачення», вимагаючи для Єсипенка 11 років позбавлення волі в тій редакції, яка на період слідства ще не набула чинності.

Адвокат у дебатах і сам підсудний наполягає на своїй невинності та просять «суд» винести виправдувальний вирок. Оголошення вироку призначено на 16 лютого.

Як повідомлялось, 15 липня 2021 року на засіданні «Сімферопольського районного суду» оголосили обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Владислава Єсипенка. Журналіст провину не визнав.

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