Водителям напомнили про правильное положение рук на руле

Правильное положение рук на руле – это важная деталь, о которой забывают многие водители. Эксперты рассказали, как должны быть расположены руки, передает «Твоя МАШИНА».

Руки на рулевом колесе нужно держать чуть выше середины руля с обеих сторон. Хотя в некоторых ситуациях руки можно положить «открытым» способом, то есть вдоль рулевого колеса. Также иногда используется «закрытый» способ — пальцы сомкнуты вокруг обода руля. Первый вид хвата применяется во время маневрирования, когда руки должны быть максимально свободны, а «закрытый» хват необходим для максимального контроля рулевого колеса, к примеру, на неровной или скользкой дороге.

Типичной ошибкой водителей является положение обеих рук сверху или снизу, или когда автомобилист использует только одну руку. Также неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая их в рулевое колесо.

Если держать руль неправильно, то в опасной ситуации можно не успеть среагировать для маневра. Также кисти рук можно повредить.

: mashyna.com.ua