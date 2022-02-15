В Белом доме сказали, приедет ли Байден в Киев

Ранее американского президента об этом попросил Владимир Зеленский.

В Белом доме спустя более чем сутки дали официальный ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского к своему американскому коллеге Джо Байдену о срочном визите в Киев.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент у нее нет никаких планов поездок, которые она могла бы анонсировать. Об этом она сказала на брифинге.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в том числе здесь, в Белом доме, в Государственном департаменте, в Министерстве обороны», — добавила она, пообещав и впредь в тесной координации пытаться найти дипломатическое решение для выхода из кризисной ситуации.