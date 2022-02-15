Требовали 1,5 млн гривен несуществующего долга: в Харькове похитили бизнесмена

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников, которые похитили предпринимателя их Харькова. Они угрожали ему и требовали заплатить 1,5 млн гривен несуществующего долга.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что 13 февраля в полицию города Харьков обратился местный житель. Он заявил, что стал свидетелем похищения. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая на месте преступления на снегу обнаружила следы бурого цвета и рукавицу.

Во время отработки территории в поселке Хорошеве в 150 метрах от дороги был обнаружен автомобиль Audi. К ручке задней двери пластиковой стяжкой был пристегнут мужчина.

«Потерпевшим оказался 38-летний харьковский предприниматель. Он рассказал, что вечером 13 февраля у его подъезда к нему подошли незнакомые мужчины, ударили по лицу, забрали ключи от машины и насильно посадили в машину. Во время поездки один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет и, угрожая применением оружия, потребовал 1,5 миллиона гривен для погашения несуществующего долга», — отметили в полиции.

Потерпевший рассказал, что злоумышленники требовали указать место, где он прячет деньги. Затем они отобрали ключи от его квартиры и скрылись, оставив бизнесмена в машине.

Полицейские задержали нападавших. Ими оказались жители Харьковской области возрастом от 26 до 62 лет. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 289 УК Украины. Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.