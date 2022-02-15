Ксенія Мішина пригадала шкільні роки та показала хлопця, в якого була закохана

Популярна українська акторка Ксенія Мішина вирішила пригадати шкільні роки. А ще знаменитість показала своє перше кохання. В Instagram-stories зірка українського шоу-бізнесу запостила архівний кадр. Вона продемонструвала, як виглядала у шкільних роках. Також акторка показала хлопця, в якого була закохана.

За словами Ксенії Мішиної, його звали Андрій. Рідкісну світлину жінка опублікувала з нагоди Дня святого Валентина. Також акторка розповіла, що завжди чекала на цей день, коли навчалась в школі.

Проте, на жаль, Ксенія Мішина ніколи не отримувала валентинок від своїх однокласників. Зірка зізналась, що в шкільних роках не подобалась своїм ровесникам.

Хлопці не звертали увагу на Ксенію Мішину, а постійно фліртували з іншими дівчатами. Через це майбутня зірка неабияк ображалась. Вона вважала себе непривабливою та некрасивою.

Також Ксенія Мішина зізналась, що часто закохувалась у шкільних роках. Однак, на жаль, хлопці не відповідали їй взаємністю.

А ще акторка привітала своїх фоловерів з Днем закоханих та побажала зустріти свою другу половинку та прожити з нею ціле життя.

: wona.com.ua