В Украине вернули индексацию пенсий для отдельных категорий граждан: кто в списке

В Украине возобновили индексацию пенсий, которые назначаются по «специальным» пенсионным программам.

В частности, речь идет о военнослужащих, госслужащих и ученых. Кроме того, на законодательном уровне установлена дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта. Ранее дату массового повышения пенсий каждый год утверждал Кабмин.

Соответствующий законопроект № 4668 принят в Верховной Раде во вторник, 15 февраля. За принятие проекта в целом проголосовали 352 парламентария во время пленарного заседания, которое транслировалось на YouTube-канале парламента.

Документ был внесен в парламент Кабинетом министров. Его разработали в Министерстве социальной политики с целью усовершенствовании пенсионного законодательства. В ведомстве считают, что установление в законе конкретной даты индексации пенсий – 1 марта – позволит обеспечивать устойчивость пенсионного обеспечения граждан и расходы на его финансирование.

Кроме того, принятым законопроектом возобновлен ежегодный перерасчет пенсионных выплат для тех граждан, которым по законодательству полагается спецпенсия. Их получателями на сегодняшний день являются военнослужащие, госслужащие, помощники нардепов, ученые.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, еще в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, которые назначаются по «специальным» пенсионным программам. «Не проводится индексация пенсий военнослужащим, госслужащим, ученым и другим категориям пенсионеров с 2014 года. Военнослужащим последний перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения был проведен в 2018 году, а госслужащим и ученым пенсии не перечислялись еще с 2008 года», – указывается в документе.

Таким образом, законопроект вернул ежегодную индексацию пенсий вышеуказанным гражданам на общих условиях.

Кроме того, документ возобновил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. В частности, предлагается:

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность.

Право на досрочную пенсию будут иметь также женщины, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, однако при условии достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.