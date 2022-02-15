Депутаты Рады обратились к ООН, Европарламенту и ПАСЕ в связи с эскалацией РФ

Народные депутаты приняли обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией РФ. Это решение получило 326 голосов поддержки.

Заседание парламента транслируется телеканалом «Рада». Авторы отмечают, что принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий по срыву намерений Российской Федерации по реализации военного сценария «удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной».

Рада призывает Россию отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и вывести их из временно оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.

Также парламент просит усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Кроме того, ВР советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи.

Авторами постановления являются спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк.

В свою очередь, нардепы обратились в международные организации, правительства и парламенты иностранных государств с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Это решение было поддержано 331 голосом.