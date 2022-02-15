Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів

Із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці

Киян попередили, в яких саме вестибюлях і в які години процес проїзду буде повністю автоматизовано. Про зміни в роботі повідомили у «Київському метрополітені».

Із 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі:

«Житомирська» (вест. №1)

«Нивки» (вест. №2)

«Почайна» (вест. №2)

«Іподром» (вест. №1)

«Харківська» (вест. №1)

«Бориспільська» (вест. №2).

У метро порадили, для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток користуватися терміналами «Київ Цифровий».

: glavcom.ua