Повінь – зміна системи

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Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів

15.02.2022

Із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці

Киян попередили, в яких саме вестибюлях і в які години процес проїзду буде повністю автоматизовано. Про зміни в роботі повідомили у «Київському метрополітені».

Із 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі:

«Житомирська» (вест. №1)
«Нивки» (вест. №2)
«Почайна» (вест. №2)
«Іподром» (вест. №1)
«Харківська» (вест. №1)
«Бориспільська» (вест. №2).

У метро порадили, для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток користуватися терміналами «Київ Цифровий».

: glavcom.ua

 

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