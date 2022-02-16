Под Киевом рецидивист украл банковскую карту и несколько часов скупался в магазинах

В Броварах Киевской области ранее судимый мужчина украл банковскую карту у местного жителя. В дальнейшем рецидивист несколько часов скупался за чужой счет в магазинах города.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился 46-летний житель Броваров, который сообщил, что у него похитили банковскую карту, а потом к нему начали приходить сообщения о снятии средств со счета.

«Изучив камеры наблюдения полицейские установили, что карточкой пользовался ранее судимый за грабеж безработный мужчина. Всего злоумышленник успел расплатиться в четырех магазинах и потратить 4062 гривен. Его задержали», – рассказали в пресс-службе.

По факту кражи банковской карты открыто уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.