У Сарнах помер молодий хлопець: батьки звинувачують лікарів

У Сарнах помер 25-річний хлопець. Рідні кажуть, через халатність лікарів. Першого січня йому раптово стало зле, швидкою доправили у лікарню. У пацієнта діагностували розрив аневризми головного мозку. Необхідної допомоги, кажуть рідні, у лікарні йому не надали. Через 18 днів у реанімації — він помер. Поліція встановлює, хто винен у смерті сарненчанина.

Натомість у лікарні стверджують, пацієнту надали усю необхідну допомогу.

Відомо, що 25-річний хлопець мав полікістоз. Його мама наголошує, хлопець регулярно приймав усі необхідні препарати. Крім того, додає, з цим захворюванням люди можуть жити довго. Іншої думки про стан хворого і цю хворобу, лікарі.

Через 18 днів перебування у реанімації хлопець помер. Мама та його дружина, кажуть, це через халатність лікарів. І уже написали заяву в поліцію, щоб виявити істину у смерті Іллі.

Якщо ж провину медиків все-таки доведуть, загрожуватиме їм позбавлення волі на строк до 4-ох років. Однак, нині ще триває слідство.

rivne1.tv