Как США и Россия принуждали Украину к «Минску-2» — политтехнолог

Несмотря на то, что многие эксперты считают Владимира Путина полным неадекватом и шизофреником, он понимает, что РФ не имеет ресурсов для полномасштабного военного вторжения в Украину, победы в этой войне и, тем более, для содержания оккупированных территорий. Нет ни одного сценария прямого вторжения, который бы давал Путину преимущества – сплошные потери.

Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай, передает сегодня «Главред».

Иллюзии о том, что вслед за Крымом можно было оторвать без боя у Украины «Новороссию» (юг и восток Украины), не оправдались еще в 2014-м. Украинцы продемонстрировали невероятную способность к сопротивлению. А сегодня Украина готова воевать как никогда раньше.

В отличие от 2014 года, сегодня у нас есть армия, сотни тысяч обстрелянных бойцов и мощная мотивация защищать свою страну. Завоевать некоторые территории Путин, возможно, и может. Но точно не сможет удержать оккупированные украинские регионы, откуда ежедневно будут отправляться цинковые гробы в Россию, скрыть которые на этот раз от россиян не получится. Путин, вероятнее всего, это понимает.

Он должен хорошо помнить, чем закончилась Первая чеченская война. Победить чеченцев русские не смогли – а Чечня в сорок раз меньше Украины по площади и в тридцать раз меньше по количеству населения. В итоге России после Второй войны с Грозным пришлось выплачивать Чечне репарации и дать такую власть одному из чеченских кланов, что он стал чуть ли не сильнее путинской верхушки. В России сейчас популярна поговорка: «Чечня не является частью России – это Россия часть Чечни».

С приходом к власти в США Байдена Путин вдохновился. Не знаю, чем он воспользовался, уговаривая Байдена – то ли возрастной деменцией американского президента, то ли его мягкотелостью или левацкими взглядами. Так или иначе, Путину удалось убедить Байдена в том, что России вместе с США выгодно принять меры по принуждению Украины к «миру».

При этом роли между ними распределились так: Путин играет агрессора, а Байден играет миротворца. Знакомая игра в «плохого и хорошего полицейского». Агрессор угрожает напасть, шантажируя Украину и склоняя ее к выполнению «Минска-2», а «миротворец» убеждает украинцев, что войны можно избежать – но, опять же, если Украина подпишет «Минские соглашения».

Байдену глубоко безразлично, будет ли Украина независимой, вернется ли она под контроль России.

В 2014 году, когда война была в горячей стадии, американцы не вывозили своих дипломатов и их семьи из Украины и не призвали своих граждан срочно эвакуироваться из страны. Кстати, тогда у власти в США были демократы, а Байден занимал вторую по значимости должность в стране – был вице-президентом США. Не было показательных примеров для десятков других стран, чтобы те также вывозили своих граждан из Украины. А западные СМИ не тиражировали истерию и не запугивали войной и миллионными жертвами и не сообщали дату нападения русских.

А сейчас все это пошло в ход. Сделано это с одной целью – убедить Зеленского прибегнуть к капитуляции..

Окружение Байдена убеждает американского президента в том, что, в отличие от провала в Афганистане, в нынешней ситуации он получит статус настоящего миротворца, который противостоит планам Путина, который не позволил развязать войну в центре Европы и спас мир, развязав новую «Карибский кризис». При этом он надеется, что ему забудут его провалы во внутренней политике США, включая неэффективную антиковидную кампанию и экономические потери от запретов и локдаунов.

Кстати, нынешняя ситуация очень четко выявляет тех, кто для нас друг, а кто враг на международном уровне. К Штатам присоединились Германия и Франция, которым также выгодно примириться с Путиным. Но есть и друзья – Великобритания оказалась с «железными яйцами» и прямо продемонстрировала, что готова нам помогать. Ее поставки современного противотанкового оружия лучше любых заявлений о «беспокойстве». Польша, которая не любит нас за Бандеру и Волынскую резню, но понимает, что русские для них враги намного страшнее. Чехия, которая хорошо помнит советско-российские танки в Праге. Страны Балтии, которые знают, что если Украина прогнется, то следующими станут они. Латвийские авиалинии не только не отменили своих авиарейсов в Украину, но еще и увеличили их количество. Молдова сообщила, что готова принять любое количество украинцев у себя в случае войны. Турция продает нам, а также вместе с нами строит «Байрактары».

Украина находится в состоянии девушки, которую обеспокоенные соседи по коммуналке уговаривают отдаться соседу насильнику, потому что тот по пьяни грозит разнести кухню. А девушка неробкого десятка. Она говорит «нет» не только насильнику, но и всем соседям – «доброжелателям».

Сейчас главная задача состоит в том, чтобы Зеленский, в отличие от Порошенко выдержал все это информационно-психологическое давление. Надежда также на влияние на украинского президента ответственных лиц — на Алексея Резникова и на Алексея Данилова.

Нет худа без добра. Теперь у украинской власти появился реальный шанс от объекта геополитических игр великих держав перейти к защите своих государственных интересов и приобрести настоящую геополитическую субъектность, сказав всем врагам и «друзьям» твердое — «нет».

А всем нам я советую надеяться на лучшее, соблюдать спокойствие и чистить пулемет.