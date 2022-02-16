Вчені довели, що низькокалорійні дієти можуть серйозно уповільнити процес старіння організму

Дослідження на тваринах послідовно демонструють, що дієти з контролем калорій призводять до поліпшення здоров’я і збільшення тривалості життя. Випробування на людях підтвердили, що обмеження калорій — ефективний спосіб схуднути, але незрозуміло, чи довгострокові дієти з обмеженням калорій дають ті ж системні переваги для здоров’я у людей, що і у тварин.

Нове дослідження, проведене вченими з Єльського університету, розставило всі крапки над I. Результати були зосереджені на білку, який, мабуть, відіграє ключову роль у віковій імунній дисфункції. Дослідники припускають, що він може бути терапевтично націлений на збільшення тривалості життя у людей. Вчені використовували дані важливого клінічного дослідження під назвою CALERIE (скор. від “комплексна оцінка довгострокових ефектів зниження споживання енергії“). У дослідженні взяли участь понад 200 здорових суб’єктів, які не страждають ожирінням, І половині з них було доручено знизити споживання калорій на 25%

Випробування тривало два роки, що дозволило отримати унікальне уявлення про довгострокові ефекти обмеження калорій на ряд фізіологічних біомаркерів. Зрештою, інтервенційна когорта домоглася послідовного зниження калорійності на 14% в порівнянні з їх вихідним споживанням на початку дослідження. У новій же роботі вчені провели аналіз цих результатів і з’ясували, як довгострокове обмеження калорій у людей впливає на імунну відповідь і запалення. «Ми знаємо, що хронічне слабко виражене запалення у людей є основним тригером багатьох хронічних захворювань і, отже, негативно впливає на тривалість життя», — розповів Вішва Діп Діксіт, старший автор роботи. “Тут варто поставити запитання: що обмеження калорій робить для імунної та метаболічної систем, і якщо це дійсно корисно, як ми можемо використовувати ендогенні шляхи, які імітують його ефекти у людей?» Користь низькокалорійної дієти Перше відкриття було зроблено, коли дослідники вивчили дані МРТ, зосереджені на вилочковій залозі. Вона виробляє імунні Т-клітини і, як відомо, старіє набагато швидше, ніж інші органи тіла. Вікова дисфункція тимуса є однією з причин ослаблення імунної відповіді у літніх людей

Дослідники виявили, що два роки обмеження калорій, як видається, збільшили функціональний об’єм вилочкової залози у порівнянні з даними, зібраними на початку випробування. Також було виявлено зменшення жиру навколо залози в порівнянні з невеликими змінами в контрольній групі без дієтичних обмежень. Діксіт каже, що це вказує на те, що тимус виробляв більше Т-клітин після двох років обмеження калорій, ніж на початку випробування. “Той факт, що цей орган можна омолодити, на мій погляд, приголомшує, тому що дуже мало свідчень того, що це відбувається у людей”, — зазначив він. “Те, що це взагалі можливо, дуже цікаво”.

Поряд з виявленням одного зі способів, за допомогою яких дієти з обмеженням калорій можуть поліпшити здоров’я людини, дійсно цікавим результатом результатів є можлива нова терапевтична мішень для загального вікового погіршення здоров’я. Коментуючи нові результати, дослідники Тімоті Родс і Розалін Андерсон заявили, що робота проливає світло на те, як молекули, отримані з жиру, можуть впливати на загальний стан здоров’я. Так, терапія на базі «виключення» гена PLA2G7, пов’язаного з діабетом і цілям рядом серцево-судинних захворювань, гіпотетично може бути розроблена для уповільнення темпів вікового зниження метаболізму і імунітету.

: cikavosti.com