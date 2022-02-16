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Во Львове старшеклассников начали учить стрелять

16.02.2022

Во Львове инструкторы Нацгвардии Украины учат стрелять всех учащихся старших классов (с 9-го по 11-й классы).

Занятия по обращению с оружием и оказанию медпомощи уже начались во львовских школьных заведениях, пишет УНИАН.

По информации местного управления образования, занятия проводят профессионалы, которые также снабжают старшеклассников всем необходимым оборудованием.

«Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9−11 классов. Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы» – заявили в ведомстве.

 

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