Украина запросила помощь НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В частности, Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.

Об этом сообщает сайт НАТО.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, — ред.) получил запрос о международной помощи от Украины», — говорится в сообщении.