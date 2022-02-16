Київський метрополітен змінить роботу шести станцій підземки

У середу, 16 лютого, вестибюлі шести станцій метрополітену у Києві працюватимуть в автоматизованому режимі у ранкові та вечірні години.
Як повідомили у пресслужбі столичної підземки, від початку роботи до 08:00 та після 20:00 до завершення роботи метро кілька станцій працюватимуть без касирів.
Зокрема, це станції:
“Житомирська” (вестибюль № 1);
“Нивки” (вестибюль № 2);
“Почайна” (вестибюль № 2);
“Іподром” (вестибюль № 1);
“Харківська” (вестибюль № 1);
“Бориспільська” (вестибюль № 2).
Зазначається, що придбати разовий QR-квиток або поповнити транспортну картку можна у терміналах “Київ Цифровий”. Крім того, оплатити проїзд можна за допомогою додатка “Київ Цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.
: parlament.ua