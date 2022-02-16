В Кремле советуют украинцам завести будильники, чтобы не проспать вторжение

В Кремле с иронией отнеслись к сообщениям СМИ о возможном вторжении России в Украину под утро.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ««.

Накануне британские таблоиды писали о том, что нападение России на Украину может начаться около 3:00 ночи в среду. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Издание Sun также назвало указанное время «наиболее вероятным», ссылаясь на разведку США.

Песков сказал, что украинцам «лучше завести будильники на это время и самим убедиться», прокомментировав эти сообщения.