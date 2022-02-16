Сына президента Туркменистана зарегистрировали кандидатом на выборах главы государства

Центральная избирательная комиссия Туркменистана зарегистрировала сына действующего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердара кандидатом на выборах главы государства. Они пройдут 12 марта этого года.

Об этом сообщает ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что 15 февраля состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане. В повестку был включен вопрос о выдвижении Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост президента страны.

Ему вручили удостоверение кандидата на выборах президента. В ЦИК отметили, что регистрация других участников избирательной кампании продолжается.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он единственный сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. С февраля 2021 года занимает пост вице-премьер-министра.