Українських водіїв будуть додатково перевіряти на дорозі

Вітчизняним автомобілістам потрібно бути готовим до постійних перевірок документів співробітниками правоохоронних органів. Це пов’язано з тим, що до 19 лютого правоохоронці, в тому числі Національна поліція, будуть працювати у посиленому режимі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає MMR.

За його словами, йдеться про те, що буде посилена охорона об’єктів критичної інфраструктури.

«Буде більше поліції на вулицях, будуть більше перевіряти автомобілі. І я прошу водіїв з розумінням поставитися до цього» – сказав він.

Нагадаємо, для українських водіїв у 2022 році передбачені нововведення. Серед них нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов’язковий техогляд. Зокрема, камери автофіксації зможуть «виписувати» штрафи за зупинку на смузі, призначеній для громадського транспорту, проїзд на заборонний сигнал світлофора та їзду зустрічною смугою. До слова, у 2021 році системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 мільярд гривень.

: mmr.net.ua