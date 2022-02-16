Израиль заблокировал передачу Украине системы ПРО Железный купол – СМИ

Израиль, стремясь избежать осложнений с Россией, добился приостановки передачи Вашингтоном разработанной системы ПРО Железный купол Украине, которую ранее поставили в США.

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает издание Едиот ахронот, пишет Корреспондент.



«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче Железного купола Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — говорится в публикации.

Отмечается, что Израиль делает все, чтобы не оказаться между Западом и Украиной, с одной стороны, и россиянами с другой.

«В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали «деликатно и ответственно» в отношении Железного купола», — отмечает издание.

По данным издания, власти Украины еще весной официально обратилось к администрации Байдена с просьбой передать Украине ракеты Patriot и систему ПРО Железный купол.