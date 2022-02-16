Сайт Кабмина работает с перебоями

Украинские банки и правительственные сайты подверглись масштабной Ddos-атаке вечером 15 февраля. Доступ к части из них удалось частично восстановить. Впрочем, возникли проблемы в работе веб-портала Кабмина.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Трудности с доступом к сайту Кабинета Министров Украины наблюдаются перед полуночью. Он все же работает, но с перебоями.

Не было связи с сайтом

У ряда пользователей сети при попытке перейти на сайт правительства появлялось сообщение об отсутствии связи с сайтом. «Соединение было сброшено», – говорилось там. 16 февраля по состоянию на 00:10 таких проблем уже нет. Веб-рерурс работает в обычном режиме.

Масштабная кибератака в Украине

Ранее в правительстве прокомментировали Ddos-атаку на ряд информационных и банковских ресурсов в Украине. Там подчеркнули, что по состоянию на 19:30 работу веб-сервисов «ПриватБанка» и «Ощадбанка» удалось возобновить. «Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки», – говорится в сообщении.

Какие сайты и приложения пострадали

Первым атакам подверглись приложения «Ощадбанка» и «Приватбанка». Дальше перестали работать сайты силовых структур – Министерства обороны и ВСУ, с перебоями работал сайт МВД.

В Минцифры сообщили, что примерно в 20:00 мощная DDoS-атака началась и на портал «Дия». Впрочем, для большинства пользователей она осталась незаметной.

«Начальный вектор – Россия и Китай. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита», – пояснили в ведомстве.