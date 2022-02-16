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Бывший СБУшник Малюк может стать замом Монастырского

16.02.2022

Бывший СБУшник Малюк может стать замом Монастырского

Кабинет министров планирует назначить замглавы Министерства внутренних дел бывшего первого заместителя главы СБУ Василия Малюка, об этом сообщает УП со ссылкой на источник в Кабмине.

Отмечается, что вопрос назначения бывшего зама Ивана Баканова о должности в МВД включен в повестку дня заседания 16 февраля.

Напомним, 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Более подробно о «трудовой деятельности» Василия Малюка можно прочесть тут: Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что бессменного главу «Укргидроэнерго» Сироту могут уволить из-за нарушений.

В тему: Шухер в СБУ или почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова

Skelet.Info

 

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