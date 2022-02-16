Бывший СБУшник Малюк может стать замом Монастырского

Кабинет министров планирует назначить замглавы Министерства внутренних дел бывшего первого заместителя главы СБУ Василия Малюка, об этом сообщает УП со ссылкой на источник в Кабмине.

Отмечается, что вопрос назначения бывшего зама Ивана Баканова о должности в МВД включен в повестку дня заседания 16 февраля.

Напомним, 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Более подробно о «трудовой деятельности» Василия Малюка можно прочесть тут: Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что бессменного главу «Укргидроэнерго» Сироту могут уволить из-за нарушений.

В тему: Шухер в СБУ или почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова

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