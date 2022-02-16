Никакого «особого статуса» до полного освобождения Донбасса: украинцев возмутили тайные обещания властей Шольцу

Украинцы в сети возмутились обещаниями украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу, которые он озвучил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь идет о том, что глава государства пообещал рассмотреть законопроекты об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию Украины.
Граждане считают, что без деоккупации части Донецкой и Луганской областей и Крыма не может быть ни выборов, ни особого статуса. Своими мнениями украинцы делились под соответствующими сообщениями OBOZREVATEL в Facebook и Telegram.
Пользователи сети уверены: ни Верховная Рада, ни народ Украины не позволят принять никаких законов об особом статусе Донбасса и других изменений в Конституцию. Никто не будет соприкасаться с Российской Империей.
СМИ сделали подборку комментариев украинцев об обещаниях власти немецкому канцлеру.
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«А чего наши воины гибли и продолжают гибнуть на фронте? Что бы это произошло через 8 лет?»
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«Рассмотреть не значит набрать 300 голосов для изменения Конституции!»
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«Мы разменная монета, обидно»
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«Нет у Зеленского таких полномочий. Какое-либо насильственное разрушение Конституции и его посадят на палку без суда, а изменения не признают. Как оккупирована Прибалтика и развал совка»
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«Как можно делать выборы на территории, которую контролируют оккупанты?»
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«Ну и как в условиях, когда территорию контролируют московиты, проводить выборы? Там же ни одна партия не сможет даже зарегистрироваться, кроме ОПЗЖ»
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«Куда делась субъектность Украины? Ни слова об Украине без Украины. Где она?»
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«После принятия закона об особом статусе Зеленский может паковать свои баулы вместе со «слугами», которые проголосуют за это безобразие»
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«Никакого «особого статуса» и выборов, без деоккупации и восстановления украинских институций на оккупированных трехцветными московскими орками территориях Крыма, Луганщины и Донетчины»
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«Надеюсь, что Зеленский на это не согласился»
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«Это государственная измена!»
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«Никаких изменений в Конституцию Украины!»
Напомним, Шольц заявил, что Зеленский «твердо пообещал» ему подготовить законопроекты об особом статусе Донбасса и соответствующих изменениях в Конституцию нашей страны. Все они будут рассматриваться в рамках трехсторонней контактной группы.
Речь также шла о проведении выборов в регионе.